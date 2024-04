Mountainbike-​Event in Heubach: 24. „Bike the Rock“ am Wochenende

Das Mountainbike-​Festival „Bike the Rock“ in Heubach hat auch heuer nichts von seiner Anziehungskraft verloren. „Bisher liegen etwa 1100 Anmeldungen vor“, sagt Eckhard Häffner, Hauptamtsleiter der Stadt Heubach, der für die Organisation der Radsport-​Mammutveranstaltung verantwortlich zeichnet. Eins der Highlights: In der Disziplin „Trial“ wird es einen Weltrekordversuch geben.

Erfahrungsgemäß folgen über die Woche noch eine Reihe von Nachmeldungen, sodass die Veranstalter mit rund 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnen. Das wäre nach dem Anmelderekord des vergangenen Jahres immerhin das zweitgrößte Teilnehmerfeld der „Bike the Rock“-Geschichte.





Die neue Cross-​Country-​Strecke, die im vergangenen Jahr ihre Wettkampf-​Premiere erlebte, erntete laut Eckhard Häffner großes Lob bei allen Beteiligten und steht auch am Wochenende im Mittelpunkt der Mountainbike-​Elite. „Die Strecke ist einerseits sehr selektiv und andererseits sehr zuschauerfreundlich“, beschreibt der Organisationsleiter den Kurs, auf dem die Cross-​Country-​Fahrerinnen und –Fahrer am Sonntag unterwegs sein werden: „Dadurch, dass die Bikerinnen und Biker während des Rennens öfter in die Stellung kommen, können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Profis noch öfter hautnah erleben“, freut sich Eckhard Häffner.





Das heutige Spitzensport-​Event ist aus einem Angebot für Hobbyfahrer hervorgegangen. Und gerade diese Verbindung zwischen Breitensport und Spitzensport trägt zur Attraktivität des Rennens bei – nicht nur im Ostalbkreis, sondern weit über die Region hinaus.







Informationen zu den Programm-​Highlights, zum Ablauf des Rennwochenendes und zum Weltrekordversuch in der Trial-​Disziplin finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



