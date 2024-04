Streits wollen das Hotel Einhorn zur Studierenden-​Heimat machen

Die Tage des Hotels Einhorn in der Rinderbacher Gasse in Schwäbisch Gmünd sind gezählt. Noch bis Ende Mai bewirtet Dr. Dieter Streit hier Gäste, dann ist nach elf Jahren Schluss. Für die Nachnutzung haben Streits ebenfalls Pläne: In Zukunft sollen Studierende hier wohnen können.

Freitag, 26. April 2024

Jürgen Widmer

„Das hatten wir auch überlegt, aber der Familienrat hat getagt und sich mehrheitlich dagegen ausgesprochen“, sagen die beiden Streits im RZ-​Gespräch übereinstimmend. Klar war: Als Hotel ist das Einhorn so nicht weiterzubetreiben. Ende 2012 hatten die Streits das Gebäude gekauft. „Es wurde von einem Pächter betrieben, das wollten wir auch so belassen“, erinnert sich Constance Schwarzkopf-​Streit.





Welche Pläne das Ehepaar mit dem Hotel hat, und was Zimmern für Studierende noch im Wege steht, lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Eines wird gleich deutlich: Dieter Streit wird und will Gastgeber bleiben. Zwar schließt das Einhorn als Hotel Ende Mai seine Pforten, aber er und seine Ehefrau Dr. Constance Schwarzkopf-​Streit werden das historische Gebäude nicht verkaufen.

