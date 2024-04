Langsam beginnt das Rendezvous in Gmünd zu blühen

Die Tulpenpracht trotzt erfolgreich auch dem biestigen Aprilwetter und auch ansonsten beginnt das Rendezvous so langsam erste Blüten zu treiben. Die Einzelhändler können ihr Schaufenster mit aufgemalten Blumen schmücken und auch in der Gastronomie tut sich was.

Samstag, 27. April 2024

Jürgen Widmer

So bietet der Handels– und Gewerbeverein seinen Mitgliedern wieder eine ungewöhnliche Form der Schaufenstergestaltung an. Allerdings diesmal nicht mit Worten, sondern die Gewerbebetreibenden wollen es den Besucherinnen und Besuchern diesmal nicht mit treffenden Zitaten, sondern „durch die Blume“ sagen.





Noch sind die Blumen und die großzügig verteilte Gartendekoration die einzigen auffälligen Boten des „Rendezvous“. Das Wetter tut ein Übriges, dass sich die Gartenschaustimmung noch nicht wieder so recht einstellen will. Doch von Mai an könnte sich das ändern und das liegt nicht nur am Wetter.

