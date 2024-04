Duo Motus trifft auf Kammerorchester

Foto: Kammerorchester Rosenstein

Am vergangenen Freitag hat sich das Kammerorchester Rosenstein zu einer außergewöhnlichen Probe in der Musikschule in Heubach eingefunden. Es war ein Moment, der die Vorfreude auf das bevorstehende Frühjahrskonzert am 20. April deutlich spürbar machte.

Mittwoch, 03. April 2024

Jürgen Widmer

Erstmals traf das Streichensemble auf die beiden Pianistinnen vom Duo Motus, Melis Ertürk und Türkü Su Dilan Özkaya. Das international renommierte Klavierduo interpretiert zusammen mit dem Orchester unter anderem das Klavierdoppelkonzert in c-​moll (BWV 1060) von Johann Sebastian Bach. „Es ist immer spannend für alle, wenn zum ersten Mal die Solisten in die Probe kommen“, so der Dirigent des Heubacher Kammerorchesters, Jonathan Rhys Thomas.





Was auf dem Programm steht, und wann das Kinderkonzert stattfindet, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



