DGB: Mai-​Kundgebung auf dem Johannisplatz

Foto: fg

In Schwäbisch Gmünd veranstaltet der DGB am Mittwoch, 1. Mai, seine traditionelle Kundgebung auf dem Johannisplatz. Los geht es um 11 Uhr.

Mittwoch, 01. Mai 2024

Thorsten Vaas

22 Sekunden Lesedauer



Hauptrednerin ist Tamara Hübner, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Aalen-​Schwäbisch Gmünd. Zum „Tag der Arbeit“ am 1. Mai rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften seit Jahrzehnten immer zu Demonstrationen, Kundgebungen und bunten Aktionen in der gesamten Bundesrepublik auf. Mit dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ machen die Gewerkschaften ihre Kernforderungen deutlich und wollen Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft geben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



225 Aufrufe

88 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen