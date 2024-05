Handball: Der TSB Gmünd macht den Klassenerhalt perfekt

Foto: TSB

Mit dem ungefährdeten 35:27 (21:16)-Erfolg bei der abgestiegenen SG Heidelsheim/​Helmsheim sind die allerletzten Zweifel beseitigt. Der TSB Gmünd tritt auch künftig in der vierthöchsten Spielklasse an, die dann Regionalliga heißen wird.

Sonntag, 05. Mai 2024

Thomas Ringhofer

Eine Spur aus Erleichterung und Freude wehte durch die Gmünder Kabine. Am vorletzten Spieltag der Abstiegsrunde haben die TSBler das Zittern beendet – und zwar mit einer imposanten Serie von inzwischen fünf Siegen in Serie. Unabhängig davon, ob nur drei oder vielleicht bis zu fünf Mannschaften absteigen müssen: Der TSB Gmünd bleibt auch in der neuen Saison Teil der vierten Liga, die dann Regionalliga heißen wird.





„Ich bin einfach froh“, sagte Trainer Michael Stettner nach dem Schlusspfiff, „dass wir den letzten Schritt gemacht haben. Es hat sich zwar schon angedeutet, aber jetzt ist es unter Dach und Fach. Das haben sich die Jungs über die gesamte Saison hinweg verdient.“





Ebenfalls völlig verdient und nie gefährdet war der Auswärtssieg in Bruchsal. Die gastgebende SG Heidelsheim/​Helmsheim hatte zu Spielbeginn einige langjährige Spieler verabschiedet, doch der TSB wollte keine Geschenke überbringen. Stattdessen eröffneten Nicola Rascher und Kai Schäffner den Torreigen, schon nach zehn Minuten führten die Gmünder scheinbar komfortabel mit 6:3 (10.). „Wir sind deutlich besser ins Spiel gekommen als vorige Woche“, zog Stettner einen Vergleich zum 36:26-Heimsieg gegen Deizisau, bei dem der TSB zur Halbzeit noch mit 15:16 zurück gelegen hatte.





