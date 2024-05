Fußball-​Bezirkspokal: Das Remstal ist in Feierstimmung

Fotos: Stoppany

Bei den Pokalfinals in Neuler gewinnt bei den Frauen der 1. FC Mögglingen mit 4:0 gegen den SV Eintracht Kirchheim. Die Männer des TSV Böbingen schlagen die TSG Hofherrnweiler II mit 6:5 im Elfmeterschießen.

Donnerstag, 09. Mai 2024

Thomas Ringhofer

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Allerbeste Pokalstimmung herrschte am Vatertag auf dem Sportgelände des TV Neuler. Zunächst wurde dort das Endspiel der Kontrahenten aus der Frauen-​Regionenliga, Mögglingen und Kirchheim, angepfiffen. Dass dieses Duell mit 4:0 eine derartig eindeutige Angelegenheit werden würde, damit konnten weder der Coach Patrick Auracher, noch die lautstarken Fans der Mögglinger Fußballerinnen rechnen.

Bei optimalen Bedingungen übernahmen die Mögglingerinnen, die in der Liga zuletzt Kirchheim mit 2:1 bezwungen hatten, die Initiative. Gegen die druckvoll agierenden Stern-​Frauen war die Eintracht in der Defensive überfordert und kassierte durch Isabell Köhnlein nach nicht einmal zehn Minuten den ersten Gegentreffer. Die aufgerückte Verteidigerin drückte den Ball freistehend am langen Pfosten nach einer Ecke von Julia Auracher mühelos aus wenigen Metern über die Linie. Die weiteren Treffer erzielten Nicole Ilzhöfer und Daniela Rieck (2).

Nach torlosen 120 Minuten im anschließenden Bezirkspokalfinale der Männer vor 900 Zuschauern gegen die TSG Hofherrnweiler II aus der Bezirksliga hielt Patrick Aichele den entscheidenden Elfmeter zum 6:5-Sieg für den A-​Ligisten TSV Böbingen. In der regulären Spielzeit sowie in der Verlängerung hatte die TSG-​Zweite erwartungsgemäß mehr Spielanteile. Weil aber der TSV Böbingen wie schon im Halbfinale gegen die SG Bettringen taktisch sehr gut eingestellt war und gut verteidigte, kam Hofherrnweiler II selten gefährlich vor das Tor von Aichele.

Wie dramatisch das Elfmeterschießen verlief und was die Trainer, Pokalsiegerinnen und Pokalsieger sagten, das lesen Sie am Freitag in den ausführlichen Berichten der Rems-​Zeitung.

