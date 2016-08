Schwäbisch Gmünd | Freitag, 26. August 2016 Freitag, 26. August 2016

Der Hohenrechberg hat sein Päterle wieder

Meistens tat sich nichts. Manchmal kam der winzige Pater aus seinem Kapellchen gespurtet, ließ sein Kreuz wirbeln und war wieder weg. Dann gab’s geraume Zeit gar nichts mehr. Das so mühevoll instand gesetzte „Päterle“ auf dem Rechberg wurde am Freitag mit Applaus begrüßt. Und mit einigen feuchten Augen.

Von Birgit Trinkle

Für alle die, die nicht damit augewachsen sind, ist der Opferstock „Bettelpater“ auf dem Berg zumindest eine nette Spielerei. Ein ganz großer Teil derer aber, die im Gmünder Raum groß geworden sind, wurde in jungen Jahren mit der Aussicht auf eine Fanta und das segnende Mönchlein zum Marsch auf den Rechberg motiviert. Der Stellenwert, den es für die Alten hatte, sich mit einem Zehnerle den Segen zu holen, und das Geläut der Westminster Abbey dazu, wurde ganz unbewusst übernommen und als schöne Kindheitserinnerung bewahrt: Die Geschichten darüber sind ungezählt. Harald Immig hat ein Lied übers Päterle geschrieben. Rechbergs Ortsvorsteherin Anne Zeller-​Klein weiß von weitgereisten Familienmitgliedern, deren zweite Frage nach der Heimkehr – die erste war das obligatorische „Geht’s euch gut“ – dem Päterle galt. Annette Hinderberger erzählt davon, wie sie in diesem Sommer immer wieder an der Werkbank ihres Mannes mit einem Klangstäbchen die Glocken hat klingen lassen: „Und ich hab mich gesegnet gefühlt“; seit fast 50 Jahren schließt ihre Familie das Jahr auf dem Rechberg ab, und zu einem Silversternachmittag auf dem Rechberg gehört für sie das Päterle einfach dazu.

Die Rems-​Zeitung erzählt in ihrer Samstagsausgabe davon, wie Fachleute am Päterle scheiterte, wie es auch Gerd Hinderberger nicht gelang, das wohl irreparabel geschädigte mechanische Glockenspiel zu restaurieren und wie er schließlich über eine Digitalisierung zum Ziel kam. Außerdem gibt es einen Blick auf die Geschichte dieser Rechberger Institution.