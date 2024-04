Prediger zeigt Werke von Peter Jacobi

Der Mann fürchtet sich vor keinem Material. Die Galerie im Prediger zeigt Werke von Peter Jacobi. Der international renommierte Künstler hat unter anderem das Holocaust-​Mahnmal in Bukarest geschaffen. „Erinnerung wird Form“ ist die sehenswerte Schau überschrieben.

Donnerstag, 25. April 2024

Sarah Fleischer

Jacobi, mittlerweile 88 Jahre alt, genießt die freie Materialwahl, „auch wenn dies unter kommerziellen Gesichtspunkten für die Galerien nicht einfach ist, wenn der Künstler schon wieder etwas Neues macht“, sagt er. Statt sich selbst erfolgreich zu kopieren, hat Jacobi ein Werk geschaffen, dass kaum ein Material auslässt.







Mit welchen Materialien der Künstler arbeitet und welche Themenn er mit den Werken anspricht, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



„Der Titel ist Programm“, sagt Joachim Haller, der die Ausstellung zusammen mit dem Künstler kuratiert hat. In bester Zusammenarbeit, wie beide betonen. Nun ist das ehemalige Kirchenschiff selbst ein starker, bestimmender Raum. So spricht es für die Kraft der Arbeiten von Jacobi, dass sie ihre erzählerische Wirkung auch in diesem Raum entfalten.

