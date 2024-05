Benefizkonzert mit „Hot Six“ für DRK Demenzstiftung

Foto: drk

Die DRK-​Demenzstiftung erwartet am Sonntag die „Hot Six“ zu einem Benefizkonzert. Neben dem Konzert können die Besucherinnen und Besucher auch ein Weißwurstfrühstück genießen.

Samstag, 04. Mai 2024

Sarah Fleischer

23 Sekunden Lesedauer







Mehr über die „Hot Six“ und Infos zum Kartenverkauf gibt es am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Seit vielen Jahrzehnten begeistern die „Hot Six“ mit ihrer Musik in der ganzen Region, sind sie doch die Nachfolgeband der „Swany Feet Warmers“. Am kommenden Sonntag ist die Swing– und Jazzband zu einem Benefizkonzert beim Weißwurstfrühstück im DRK-​Zentrum in der Weißensteiner Straße zu Gast. Beginn ist im Foyer um 10.30 Uhr.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



209 Aufrufe

95 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen