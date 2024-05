Falschparker in der Bushaltestelle in der Schmiedgasse sorgen für Stau

Foto: gbr

Eine Bushaltestelle, die es in dieser Form laut Straßenverkehrsordnung eigentlich so gar nicht geben dürfte, sorgt in Verbindung mit dem Missbrauch der Busbucht als Parkplatz immer wieder für Rückstau. Der Arbeitskreis Mobilität sieht deshalb Handlungsbedarf.

Samstag, 04. Mai 2024

Gerold Bauer

Mitglieder des Gmünder Agenda-​Arbeitskreises Mobilität lenkten den Blick auf ein Manko in der Vorderen Schmiedgasse. Eine Bushaltestelle dort werde regelmäßig als Parkplatz missbraucht, und der Linienbus müsse deshalb auf der Fahrbahn halten. Passiert dies zur Hauptverkehrszeit, wenn die Busse dort im Minutentakt die Haltestellen anfahren, bildet sich schnell ein längerer Rückstau. Auch die Durchfahrt von der Hinteren Schmiedgassen zum Kalten Markt ist dann zugestellt.





Die Rems-​Zeitung hat vor Ort die Situation beobachtet und dabei festgestellt, dass diese Kritik nicht aus der Luft gegriffen ist. Erste Ideen, wie man für Abhilfe sorgen könnte, gibt es bereits. Lesen Sie mehr darüber am 4. Mai in der RZ!



