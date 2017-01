Rems-Murr | Donnerstag, 19. Januar 2017 Donnerstag, 19. Januar 2017

Remstal-​Gartenschau 2019 : „Der unendliche Garten“

Der erste offizielle Film zur Gartenschau 2019 ist eine filmische Liebeserklärung ans Remstal bis hoch nach Essingen. Zu finden ist er auch auf der Homepage der Rems-​Zeitung.

Unter anderem der Barde der Staufersaga, Patrick „Pat“ Mueller, führt im jüngst fertig gestellten Clip zur Remstal Gartenschau 2019 („Der unendliche Garten“) Betrachter den Flusslauf entlang. Der Film ist eine einzige Liebeserklärung ans Remstal: Die Beiswanger Kapelle in der Nähe von Böbingen ist ebenso zu sehen wie Lorch, Klettergarten und Forum in Gmünd oder der Mögglinger Gockel. Auch die Badeseen und der Weltgarten in Remshalden machen Lust auf mehr.