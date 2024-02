Starke 40 Jahre bei VR-​Bank Schwäbischer Wald

Foto: privat

Karl-​Thomas Starke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR-​Bank Schwäbischer Wald eG, kann in diesen Tagen auf eine beeindruckende 40-​jährige Karriere bei der Bank zurückblicken.

Sonntag, 18. Februar 2024

Thorsten Vaas

56 Sekunden Lesedauer



Seine berufliche Laufbahn begann er bereits mit einer Ausbildung bei der damaligen Volksbank Welzheim, wo er das Bankgeschäft von der Pike auf lernte.Im Laufe seiner vier Jahrzehnte währenden Tätigkeit bei der Bank hat Karl-​Thomas Starke einen umfassenden Einblick in sämtliche Bereiche des Bankwesens gewonnen. Nach seiner Ausbildung übernahm er kurzzeitig die Leitung der Filiale in der Schorndorfer Straße in Welzheim, bevor er für zehn Jahre die Immobilienabteilung leitete. Anschließend verantwortete er die Vertriebssteuerung für die gesamte Bank.Seine fachliche Expertise untermauerte Karl-​Thomas Starke mit einem erfolgreichen Abschluss als diplomierter Bankbetriebswirt an der renommierten Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur im Jahr 2001. Im Jahr 2004 wurde ihm in Anerkennung seiner Leistungen die Prokura verliehen. Seit seiner Berufung in den Vorstand im Jahr 2008 hat er maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg der Bank beigetragen.Die jüngste Entwicklung der Bank war geprägt von Fusionen, darunter die Zusammenlegung der Volksbank Welzheim und der Raiffeisenbank Mutlangen im Jahr 2022 zur VR Bank Schwäbischer Wald. Heute trägt Karl-​Thomas Starke als stellvertretender Vorstandsvorsitzender die Verantwortung für die Ressorts Vermögens– und Firmenkunden sowie Personal.Waltraud Höfer, die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bank, übermittelte im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der VR-​Bank Glückwünsche zum vierzigjährigen Dienstjubiläum von Karl-​Thomas Starke.

