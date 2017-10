Ostalb | Dienstag, 10. Oktober 2017 Dienstag, 10. Oktober 2017

Kurz vor dem Abschluss: Umbau der TSV-​Halle in Bartholomä

Foto: nb

Die Barrierefreiheit war das oberste Ziel, als die Umbauarbeiten in der Halle des TSV Bartholomä begannen. Auch viele weitere Arbeiten wurden im Laufe der vergangenen Monate getätigt, nun steht das Ende der Umbau– und Sanierungsmaßnahmen bevor.

Die TSV-​Halle ist seit jeher sehr eng mit dem großen ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder verknüpft. So war es in den Jahrenbisder Turn– und Sportverein Bartholomä, der die Halle gebaut und später – in dener-​Jahren – modernisiert und erweitert hat. Genutzt wird die Halle seither von allen Vereinen. Und auch für die Gemeinde selbst hat sie einen hohen Stellenwert. Hierüber und über den aktuellen Verlauf der Arbeiten berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.