Ostalb | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Remstalgartenschau: Bürgerpark Böbingen nimmt Gestalt an

Fotos: Heino Schütte

Der Bürgerpark „Am alten Bahndamm“ in Böbingen gehört zu den wichtigsten und gewiss schönsten Beiträgen für die interkommunale Remstalgartenschau 2019 .

Das nachhaltig gestaltete Gartenschau-​Projekt ist auch ein gelungenes Beispiel der Bürgerbeteiligung. Auch zeitlich haben die Böbinger die Nase weit vorn. Der Bürgerpark wird ein besonderes Schmuckstück in derKilometer langen Perlenkette. Aktuell sehr gut zu sehen sind bereits die weit fortgeschrittenen Arbeiten für Bau des Wegenetzes sowie der Spiel– und Erlebnisflächen. Siehe auch Bericht in der Rems-​Zeitung am Freitag.