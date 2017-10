Schwäbisch Gmünd | Freitag, 13. Oktober 2017 Freitag, 13. Oktober 2017

Schwäbisch Gmünd: Verkaufsoffener Sonntag

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Am 15 . Oktober findet in der Stadt Schwäbisch Gmünd einmal mehr ein verkaufsoffener Sonntag mit Krämermarkt statt. Lust auf einen Sonntagsspaziergang einmal anders? Rund 100 Geschäfte werden sich in „herbstlichem Gewand“ und mit vielen Aktionen zwischen 13 und 18 Uhr präsentieren.

„Ohne ein bestimmtes Motto findet die Veranstaltung dieses Mal statt, um den Einzelhändlern die Möglichkeit zu geben, ihre Dekoration und ihr Angebot individuell gestalten zu können. Dies soll natürlich auch die Phantasie der Ladenbetreiber anregen“, meinte Simone Klaus, zuständig für die Organisation und die Öffentlichkeitsarbeit beim Handels– und Gewerbeverein Schwäbisch Gmünd. Man darf also gespannt sein, was sich die Einzelhändler für den Sonntag alles einfallen lassen. Mehr über die Veranstaltung und besondere Aktionen und Attraktionen lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Oktober.