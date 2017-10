Ostalb | Donnerstag, 19. Oktober 2017 Donnerstag, 19. Oktober 2017

Ruppertshofen: „Erlenäcker II“ als Satzung beschlossen

Die längliche, dunkelgrüne Fläche unten in der Mitte wird zum als Satzung beschlossenen Baugebiet „Erlenäcker II“ werden. Foto: Gemeinde Ruppertshofen

Als Satzung beschlossen wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung in Ruppertshofen das Baugebiet „Erlenäcker II“. Die Planungsphase steht vor dem Abschluss. Fündig wurde man auch bei der Suche nach einer Ausgleichsfläche für die Feldlerche.

RUPPERTSHOFEN (nb). Der Geschäftsbereich Naturschutz des Landratsamtes Ostalbkreis hatte in seiner Stellungnahme darum gebeten, diese Ausgleichsmaßnahme bereits bei der Realisierung des Bebauungsplans zu berücksichtigen. Bezug genommen wurde auf die Aussage von Artenschutzgutachter Dirk Häckel, der diese Maßnahme empfohlen hatte. Weiteres Thema war ein Überblick über die Energiekosten in Ruppertshofen. Wo weniger bzw. mehr verbraucht wurde und warum , das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.