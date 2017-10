Blaulicht | Montag, 02. Oktober 2017 Montag, 02. Oktober 2017

Alkoholkontrolle: Blutentnahme fast verschlafen

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagmorgen gegen 4 . 15 Uhr einen Pkw, der auf der B 29 in Schlangenlinien unterwegs war und dann in eine Haltebucht fuhr. Die Polizei traf dort einen Pkw Renault an. Im Fahrzeug befanden sich ein Mann und eine Frau, die beide tief und fest schliefen.

Erst durch mehrfaches Klopfen an die Fahrzeugscheibe gelang es, zumindest den Mann zu wecken. Da dieser stark nach Alkohol roch, musste er sich einem Alkoholtest unterziehen. Während des ganzen Gespräches schlief die Frau weiter. Nur durch starkes Rütteln konnte sie letztlich geweckt werden. DerJahre alte Fahrer des Pkw musste zur Entnahme einer Blutprobe mit in die Klinik. Am Pkw Renault wurde festgestellt, dass der vordere linke Reifen stark beschädigt war. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise auf die dazugehörige Unfallstelle unter Telefon/​entgegen. Auch wem der Renault sonst auffiel, Angaben zu seiner Fahrweise machen kann oder möglicherweise gefährdet wurde, wird gebeten, dies der Polizei mitzuteilen.