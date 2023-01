Vermisste Julia: Polizei sucht Zug-​Gast als Zeuge

Foto: Polizei Baden-​Württemberg

Nach wie vor fehlt von der 16-​jährigen Julia W. aus Remshalden jede Spur. Die Polizei schließt nicht aus, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte.

Dienstag, 31. Januar 2023

Thorsten Vaas

Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen, die Julia nach diesem Zeitpunkt gesehen haben, insbesondere einen Mann, der nahezu zeitgleich mit Julia in die Teckbahn eingestiegen ist und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Waggon in unmittelbarer Nähe zu ihr aufhielt. Er könnte ein sehr wichtiger Zeuge sein, der zum Verhalten von Julia weitere Auskunft geben kann und womöglich auch der Polizei benennen kann, an welchem Bahnhof sie wieder ausstieg. Der gesuchte Zeuge trug eine Wintermütze, möglicherweise in braun, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit vier weißen Applikationen auf der Oberschenkelaußenseite, dunkle Sportschuhe mit weißen Sohlen und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Der gesuchte Zeuge wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zudem sollten sich grundsätzlich alle Fahrgäste melden, die in der besagten Teckbahn am Dienstagmorgen um 9.17 Uhr mitfuhren.





Die Polizei hat für die Suche nach dem vermissten Mädchen zudem ein Fahndungsplakat veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei Waiblingen geht derzeit vielen Hinweisen nach, die nach den Zeugenaufrufen eingegangen waren. Gewiss ist, dass die 16-​Jährige am Dienstagmorgen, 24. Januar, gegen 6.30 Uhr ihr Zuhause in Remshalden verlassen hat. „Sie ging an diesem Tag nicht zur Schule und fuhr mit der Bahn nach Kirchheim unter Teck, wo sie am Bahnhof um 9.17 Uhr in die Teckbahn in Richtung Lenningen einstieg“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Danach verliert sich ihre Spur.Die Ermittler der Kriminalpolizei schließen nicht aus, dass Julia im Laufe des Dienstags nach einem Aufenthalt im Bereich Lenningen wieder zurückfuhr, zumal bekannt wurde, dass sie keine Utensilien des täglichen Bedarfs bei sich führte und sie somit keine längere Abwesenheit von zuhause eingeplant haben dürfte. Es ist nicht auszuschließen, dass möglicherweise dem Mädchen auf dem Nachhauseweg etwas zugestoßen sein könnte. Welche Route bzw. welche Verkehrsmittel Julia für eine mögliche Rückfahrt gewählt haben könnte, ist unklar. Die Kriminalpolizei möchte nun mit Hilfe der Bevölkerung hier weitere Aufklärung erreichen. Deshalbergeben sich folgende

