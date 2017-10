Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Schwäbisch Gmünd: Bauerntag einmal anders

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Um neue Wege zu gehen und vom Alteingefahrenen wegzukommen, veranstaltet der Bauernverband Ostalb am 29 . Oktober in der Kochertalmetropole in Abtsgmünd einen Familien-​Bauerntag.

Um die Hintergründe und das Programm dazu vorzustellen, hatte der Geschäftsführer der Kreisbauernverbände Göppingen, Heidenheim und Ostalb, Johannes Strauß, Vertreter der Presse auf den Fleckviehzuchtbetrieb von Markus Schabel nach Metlangen eingeladen. Johannes Strauß, Markus Schabel und der langjährige Vorsitzende des Bauernverbandes Schwäbisch Gmünd und heutiger Ehrenvorsitzender des Kreisverbands Ostalb, Hans Schabel, erklärten, dass die bisherigen Sprengelversammlungen immer weniger Besucher anzogen, u.a. weil dort nur die jeweiligen Landwirte angesprochen wurden. Dagegen bekamen die Ehefrauen, die ja auch in den Betrieb mit Buchführung, Regelung der Finanzen aber auch mit der Stall– und Feldarbeit eingebunden sind, oft nichts mit. Am kommenden Samstag soll das anders ablaufen. Wie genau steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.