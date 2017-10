Ostalb | Sonntag, 22. Oktober 2017 Sonntag, 22. Oktober 2017

Gschwend: 12 -​Stunden-​Schwimmen

Foto: dlrg

Das von DLRG und Gemeinde Gschwend initiierte 12 -​Stunden– Schwimmen zur Anschaffung eines öffentlich zugänglichen Defibrillators unterstützten 101 sportliche Schwimmer aus nah und fern.

101

454

9

23

Auch Gschwender Geschäftsleute sponserten die Aktion mit Sach– oder Geldspenden. Bei seiner Begrüßung dankt Bürgermeister Christoph Hald der DLRG für die Ausrichtung der Benefizaktion. Den weitesten Anfahrtsweg hatten Torben und Yurian Wolff aus Tönning an der Nordsee, die einen Besuch bei ihrer Tante mit schwimmerischem Engagement verknüpften. Aus Pfersbach angereist, fühlten sich drei Meerjungfrauen im Gschwender Bad genau richtig in ihrem Element. In ihren außergewöhnlichen Kostümen – die Beine stecken dabei in einer imposanten Schwanzflosse – legten sie Kilometer um Kilometer zurück. AlleTeilnehmerinnen und Teilnehmer schafften zusammenKilometer. Mehr in der RZ vom. Oktober.