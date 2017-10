Blaulicht | Montag, 23. Oktober 2017 Montag, 23. Oktober 2017

Hardtsiedlung: Feuerwehr rettet Frau aus verqualmter Wohnung

Foto: hs

Zweimal haben am Montag in Schwäbisch Gmünd Rauchmelder in Wohnungen frühzeitig Alarm ausgelöst, so dass die Feuerwehr Schlimmeres verhindern konnte.

Am Morgen hatte vergessenes Kochgut in einer Küche in einem Gebäude in der Kappelgasse für Rauchentwicklung gesorgt. Die Feuerwehr war rasch vor Ort, um im betroffenen Haus den „Brandherd auszuschalten“ und auch um für Belüftung zu sorgen. Kurz nachUhr erneut Alarm, nachdem Bewohner in einem Mehrfamiliengebäude an der Zwerenbergstraße in der Hardtsiedlung (Bild) den Warnton eines ausgelösten Rauchmelders vernommen hatten. Die Feuerwehr drang mit Atemschutzgeräten in die betroffene Wohnung ein und traf im verqualmten Wohnzimmer eine ältere Frau an, die ihr angebranntes Essen in der Küche offensichtlich noch gar nicht bemerkt hatte. Die Feuerwehrleute retteten die Bewohnerin sofort auf den Balkon, mithin an die frische Luft. Sie wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchvergiftung in die Staufeklinik gebracht.