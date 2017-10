Ostalb | Montag, 23. Oktober 2017 Montag, 23. Oktober 2017

Iggingen: Stöckle bewirbt sich wieder





Die dritte Amtsperiode von Klemens Stöckle ( 54 ) endet am 2 . Mai 2018 , dann ist er 24 Jahre lang Oberhaupt der Gemeinde auf der Höhe zwischen Rems– und Leintal – und er sieht keinen Grund, warum er nicht weiter Bürgermeister sein sollte.

Iggingen hat seine Schulden inJahren so gut wie auf Null reduziert, dabei gleichzeitig immer wieder kräftig investiert und seine Infrastruktur ausgebaut. Kurz, das aufEinwohner angewachsene Dorf steht ziemlich gut und proper da. In die Stellenausschreibung nimmt der Gemeinderat den Satz auf, dass der derzeitige Amtsinhaber sich wieder bewirbt, „wir sind mit ihm zufrieden“, hieß es aus der Mitte des Gremiums.Stöckles Amtszeit endet am. Mai. Am Sonntag,. Februar, ist Urnengang. Eine eventuell nötige Neuwahl findet am. Februar statt.Die Stellenausschreibung erfolgt am. November im Staatsanzeiger Baden-​Württemberg. Die Bewerbungsfrist beginnt einen Tag später, am Samstag,. November, und sie endet am Montag,. Januar, umUhr.