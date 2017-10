Ostalb | Donnerstag, 26. Oktober 2017 Donnerstag, 26. Oktober 2017

Vier Szenarien für das Mutlantis

Das Mutlantis soll, wenn es nach dem Willen vieler Bürger, die sich in der Bürgerinformationsveranstaltung am Donnerstag Abend im Forum zu Wort meldeten, komplett saniert und erhalten werden. Bürgermeisterin Eßwein informierte über vier Szenarien zur Zukunft des Bades.

Viele Mutlanger waren ins Forum gekommen, um sich über die vier Szenarien, die die Zukunft des Mutlantis sein könnten, zu informieren und ihre Fragen dazu zu stellen. Nach einer Darstellung dessen, was das Mutlantis zu bieten hat, erläuterte Bürgermeisterin Eßwein den Sanierungsbedarf. Dabei wurde offensichtlich, dass das in die Jahre gekommene Hallenbad an vielen Stellen sehr marode ist. Wie die vier Szenarien aussehen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.