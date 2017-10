Ostalb | Samstag, 28. Oktober 2017 Samstag, 28. Oktober 2017

Hauptübung der Igginger Feuerwehr

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Nesper

Auf dem Gelände einer holzverarbeitenden Firma im Industriegebiet von Brainkofen fand am Samstag Nachmittag die Hauptübung der Igginger Feuerwehr statt. Das Szenario: Ein Passant stellte eine Rauchentwicklung im Gebäude fest und hat über den Notruf 112 die Feuerwehr alarmiert. Als sich danach der Anrufer auf das Gelände zur Erkundung begab, wurde er von einem mit einem Gabelstapler vor dem Feuer flüchtenden Mitarbeiter überfahren, unter dem Stapler eingeklemmt, wo er kurz darauf verstarb.

2

15

15

80

10

Die Führungsgruppe „Leintal-​Frickenhofer Höhe“ , bestehend aus jeKräften der eingesetzten Wehren, hatte alle Hände voll zu tun, die Einsatzkräfte an den neuralgischen und taktisch wichtigen Stellen einzusetzen. Demzufolge konnte dann auch gegenUhr „Feuer schwarz“ gemeldet werden, das soviel bedeutet, dass der Brand unter Kontrolle war. Unter den Augen von Bürgermeister Klemens Stöckle nahmen an der Hauptübung, die vom stellvertretenden Kommandanten Stefan Funk über Lautsprecher moderiert wurde, rundFeuerwehrleute undFahrzeuge teil. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.