Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 04. Oktober 2017 Mittwoch, 04. Oktober 2017

Waschbär verursacht hohen Schaden im Stadtteilzentrum

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Natürlich sehen Waschbären putzig aus. Aber sie sind keineswegs wandelnde Teddy-​Bären, sondern können hohe Sachschäden verursachen, wenn sie sich in einem Gebäude einnisten. So geschehen im Stadtteilzentrum-​Ost, wo die VGW das Gebäude nun aufwändig sanieren muss.

30

000

5

Kopfschüttelnd standen VGW-​Chef Celestino Piazza und sein Bauleiter Jürgen Nagel gestern im Dachgeschoss, wo ein Waschbär nicht nur die Unterspannbahn unter den Dachplatten großflächig zerfetzt hat, sondern auch die Dampfsperre, die dem Schutz des Dachgebälks vor Kondenswasser dient. In der Isolierung scheint sich der Nager mit den kräftigen Krallen so richtig wohlgefühlt zu haben. Der Sanierungsaufwand wird sich auf mindestensEuro summieren, schätzen die Experten. Mehr zum Treiben des nachtaktiven Nagers steht in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.