Blaulicht | Montag, 09. Oktober 2017 Montag, 09. Oktober 2017

Zusammenstoß: Drei Leichtverletzte

Galerie (1 Bild)

Auf der Richard-​Bullinger-​Straße in Gmünd stießen am Montagmorgen zwei Pkw zusammen, dabei zogen sich die drei Insassen jeweils wohl eher leichte Verletzungen zu.

37

6

20

12

000

Der-​jährige Fahrer eines Pkw Peugeot, der stadtauswärts unterwegs war, kam in einer Rechtskurve, zwischen Herlikofer Straße und dem Freibad, auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er gegenUhr mit einem entgegenkommenden Pkw VW zusammen, in dem dabei Fahrer und Beifahrer verletzt wurden. Der Schaden an den Unfallautos wurde auf zusammen etwaEuro geschätzt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten mit dem Ölwaschmobil des Gmünder Bauhofs voll gesperrt.