Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. November 2017 Freitag, 10. November 2017

Gmünder Volksdiplomaten: 35 Jahre Verein Städtepartnerschaft

Galerie (3 Bilder)

Fotos: rw

„Volksdiplomatie, Begegnung und nachhaltige Beziehung“, so fasste Reinhard Kuhnert Sinn und Aufgabe der Städtepartnerschaften zusammen. Der Gmünder Verein feierte mit Festakt und Ausstellungseröffnung in der VHS sein 35 -​jähriges Bestehen.

Kuhnert, der Ehrenvorsitzende und langjährige Motor des Vereins, fasste den Hauptzweck der Freundschaft in einem englischen Motto zusammen: „Town twinning is twinning people“ – Städte und Menschen werden Partner.Frauen und Männer kamen vorJahren, am. März, im „Weißen Ochsen“ zusammen, um den Verein Städtepartnerschaft aus der Taufe zu heben. Die Partnerschaften mit Barnsley in Yorkshire und Antibes bestanden damals schon einige Jahre, Bethlehem/​Pennsylvania, Székesfehérvár und Faenza kamen deutlich später hinzu. Daran erinnerte die Vorsitzende Brigitte Nagel. Der stellvertretende Vorsitzende Lukas Schachner hob auf die Ausstellung ab, die im Foyer der VHS mit Fotos, Dokumenten, Zeichnungen und Zeitungsausschnitten die Vereinsgeschichte beleuchtet – vieles davon unveröffentlichtes Material. Mehr darüber in der RZ vom. November.