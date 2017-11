Ostalb | Freitag, 10. November 2017 Freitag, 10. November 2017

Spenden für Kneipp-​Anlagen in Pflegewohnheimen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Seit Anfang November sind auch die Pflegewohnhäuser der Johanniter in Heubach, Mögglingen und Essingen mit einer Spendenbitte bei der Aktion „Gut für die Ostalb“ vertreten. Rund 30 000 Euro werden benötigt, als Finanzierungshilfe für den Bau von drei Kneippanlagen.

Die Kneippschen Gesundheitserkenntnissse basieren auf fünf Säulen: Wasserheilkunde, Bewegungstherapie, gesunde Ernährung, Heilpflanzen und eine harmonische Lebensordnung. Auf dieser Grundlage arbeiten die vier Johanniter-​Pflegehäuser im Bereich Rosenstein, und zwar mit einem ganzheitlichen Konzept. Um diesen Ansatz weiter ausbauen und ergänzen zu können, sollen in den Pflegeeinrichtungen in Mögglingen, Heubach und Essingen drei „Kneipp-​Trilogien“, wie es die Leiterin der Einrichtungen, Jutta Krauß, bezeichnet, entstehen. Mehr über das Kneipp-​Konzept der Pflegewohnheime lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.