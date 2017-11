Schwäbisch Gmünd | Montag, 13. November 2017 Montag, 13. November 2017

760 . 000 Euro für Neugestaltung der Ortsmitte in Bargau

Mit 760 . 000 Euro sind die Kosten für die Neugestaltung der Bargauer Ortsmitte veranschlagt. Davon sollen 70 . 000 Euro schon im Haushalt für 2018 eingeplant und der Rest dann im Zeitraum von 2019 bis 2021 finanziert werden.

Beraten wurde darüber in der Sitzung des Ortschaftsrats von Bargau am Montag,. November. Dabei kam auch zum Ausdruck, dass dieMillionen Euro für den Ausbau von Zimmerner Straße, Vorderer Bühl, Stripsiweg und Gerstenweg nicht vorzur Verfügung stehen werden. Welche Bargauer Projekt sonst noch in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden, steht in der Rems-​Zeitung vom. November!