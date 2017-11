Ostalb | Dienstag, 14. November 2017 Dienstag, 14. November 2017

Adventsausstellung für guten Zweck

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Zu Gast zu sein bei Angelika Hartmann heißt gleichzeitig auch einzutauchen in ihre ganz eigene Welt der Kunst. Kunst, die mit all ihren Möglichkeiten staunen lässt. Kunst auch, die so viel gutes bewirken kann. Ein großer Teil dessen, was nun verkauft wird, kommt einer Familie zugute, die mehrere Schicksalsschläge erleiden musste.

Alles wäre so schön, wenn der Grund, weshalb Angelika Hartmann derart viele kleine und große Kunstwerke kreiert hat und nun verkauft, nicht so ernst wäre. Die Mutlangerin, beruflich in der Kinder– und Jugendbetreuung der örtlichen Verbundschule tätig, wünscht sich, dass am Ende der Ausstellung, die am kommenden Wochenende im Mutlanger Rathaus stattfindet, so viel Geld wie möglich einer Familie aus Gmünd zugute kommt, die mit mehr als nur einem Schicksalsschlag zu kämpfen hat. Darüber berichtet die RZ in der Mittwochausgabe.