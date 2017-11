Blaulicht | Mittwoch, 15. November 2017 Mittwoch, 15. November 2017

Schafbock ist wieder zu Hause

Die Herkunft des Kamerunschafbocks, der im Übrigen auf den schönen alten Namen Hans hört, ist geklärt. Das Tier der Dorper-​Rasse stammt aus Kaisersbach-​Ziegelhütte und wurde in den Gmünder Bereich gebracht, um für tierische Fortpflanzung zu sorgen.

Das Tier war über eine Woche lang im Bereich Hussenhofen und Bargau frei herumgelaufen, ehe es von einem Tierarzt betäubt werden konnte und dann in einem Stall untergebracht wurde (die RZ berichtete am Dienstag,.). Zwischenzeitlich wurde der Schafbock von seinem Besitzer, der Hans zweifelsfrei erkannt hat, wieder abgeholt. Letztlich nicht klären ließ sich, ob das Tier wegen des Deck-​Vorgangs als solchem das Weite suchte, oder ob ihn der Anblick der ausgewählten Schaf-​Dame in die Flucht trieb.