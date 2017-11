Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 15. November 2017 Mittwoch, 15. November 2017

Weihnachtsbaum sicher vor Vandalismus?

Die klassischen Glühbirnen an einem Weihnachtsbaum im öffentlichen Raum gehen kaputt, wenn man dagegen schlägt oder mit harten Gegenständen auf sie wirft. Im Stadtteil Rechberg sollen LED-​Lichter dem Vandalismus Einhalt gebieten.

2000

15

Weil im unteren Bereich immer wieder Glühbirnen zerstört wurden, brennen am Rechberger Christbaum nur noch im oberen Bereich die Lichter. Damit dies künftig nicht mehr so ist, investiert der Ortschaftsrat rundEuro. Worüber im Gremium sonst noch gesprochen wurde, steht am. November in der Rems-​Zeitung.