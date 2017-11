Blaulicht | Sonntag, 19. November 2017 Sonntag, 19. November 2017

Lämmerhof: Wohnhaus und Scheune niedergebrannt

Fotos: Johannes Zimmermann

Am Sonntagmorgen um 5 . 18 Uhr wurde der Polizei der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Gschwend-​Hagkling im Lämmerhof mitgeteilt. Tiere und Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Bei dem Brand entstand ein Gebäudeschaden von insgesamt 500 . 000 Euro.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Paletten Stapel, auf der Terrasse des Wohnhauses abgelagert war in Brand. Die Scheune geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich aufgrund des Funkenfluges in Brand. Das mit der Scheune verbundene Wohnhaus wurde durch den Brand ebenfalls unbewohnbar. In der Scheune war Stroh gelagert. Sowohl das Wohnhaus, als auch die Scheune brannten vollständig nieder. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit (Stand: Sonntag Nachmittag) noch an.