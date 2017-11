Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 22. November 2017 Mittwoch, 22. November 2017

Der Wunschbaum im Rathaus wird am Freitag geschmückt

Am Freitag steht er wieder im Rathaus: der Wunschbaum. Dann wird er von den Frauen von Inner Wheel geschmückt. Ab Samstag können Menschen, die gerne einem anderen eine Freude machen möchten, dort Wünsche abholen und Geschenke abgeben.

Die Weihnachtsbaum-​Öffnungszeiten sind Samstag vonUhr bisUhr, Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag vonUhr bisUhr und Donnerstag vonbisUhr. Erfahrungsgemäß jedoch, so Christa Rösch, sei Eile geboten, weil die Wünsche schon nach wenigen Tagen vom Baum geholt seien. Verteilt werden die Geschenke am. und. Dezember (jeweils abUhr) im weihnachtlich geschmückten großen Sitzungssaal im Rathaus. Wieviele Wünsche dieses Jahr eingegangen sind, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.