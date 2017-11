Blaulicht | Sonntag, 26. November 2017 Sonntag, 26. November 2017

Körperverletzung nach Streit an der Tankstelle

Galerie (1 Bild)

Eine 21 -​jährige Opel-​Fahrerin fuhr am Samstag kurz nach 17 Uhr mit ihrem Kleinbus auf ein Tankstellengelände in der Einhornstraße in Straßdorf und wollte sich ein Getränk kaufen. Im Verkaufsraum kam es zu einem Streitgespräch mit einem südländisch aussehenden Mann, da ihr Fahrzeug den Mann beim Herausfahren blockieren würde

21

3

160

30

07171

3580

Die-​Jährige setzte ihren Einkauf fort und stellte beim Verlassen des Verkaufsraumes fest, dass der junge Mann in ihrem Auto saß. Da der Zündschlüssel steckte, hatte er bereits den Motor gestartet. Die Opel-​Fahrerin öffnete die Fahrertür und versuchte den Mann am Wegfahren zu hindern. Dieser wiederum versuchte die Tür zu schließen und klemmte hierbei den Arm der Geschädigte im Türrahmen ein. Im gleichen Moment fuhr der junge Mann ca. einen Meter nach vorne und prallte hierbei mit der Fahrertüre gegen einen Betonpfosten. Danach stieg er aus, ging zu seinem Auto, welches er mittlerweile umgeparkt hatte, und fuhr weg. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen BMW, möglicherweise einen Xmit DLG-​Kennzeichen gehandelt haben. Der südländische Mann wird als ca.cm groß, dick, ca.Jahre alt, mit schwarzen Haaren und einem Bartansatz ähnlich eines Dreitagebartes beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel., sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.