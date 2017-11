Blaulicht | Sonntag, 26. November 2017 Sonntag, 26. November 2017

Wohnhausbrand: Großeinsatz zeitweise im heftigen Schneetreiben

Galerie (9 Bilder)

Fotos: hs/​privat

Zu einem Großbrand kam es am Sonntag bei Tagesanbruch im kleinen Ort Gehren bei Hellershof zwischen Alfdorf und Kaisersbach im Welzheimer Wald. Offenbar sind missglückte Renovierungsarbeiten an einem älteren Bauernhaus die Ursache.

Wie Feuerwehrkommandant Markus Rader und Bürgermeisterin Katja Müller (beide Kaisersbach) beschreiben, stand das derzeit unbewohnte Gebäude bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in hellen Flammen. Ein Nachbargebäude war bedroht, dessen Dach bereits Rauchentwicklung zeigte. Doch es konnte gerettet werden. Unterstützung bekam die Feuerwehr Kaisersbach aus Welzheim. Nach Angaben des Einsatzleiters waren schließlich rundKräfte der Feuerwehr unddes DRK zeitweise im dichten Schneetreiben im Einsatz. Die Polizei vermutet, dass bei den aktuellen laufenden Renovierungsarbeiten in dem älteren Bauernhaus auch der Kamin in Betrieb genommen wurde. Hierbei ging offenbar etwas schief, so dass sich im Bereich des Kamin der Brand entwickeln konnte. Mehr zum Wohnhausbrand am Montag in der Rems-​Zeitung.