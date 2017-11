Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 28. November 2017 Dienstag, 28. November 2017

Bürgerversammlung auf dem Hardt

Galerie (1 Bild)

Foto: gn

Zur Bürgerversammlung waren alle Bewohnerinnen und Bewohner des Sonnenhügels von Verwaltung und Verein „Starkes Hardt“ in die Mensa des Bildungs– und Familienzentrums (BiKiFa) eingeladen worden.

29

Die Stadtteilkoordinatorin Regina Schwarz, Matthias Pflüger vom Ordnungsamt, August Ströbele der Leiter vom Tiefbau-​, Garten– und Friedhofsamt, Hermann Schoell als Vorsitzender des Bürgervereins und Waltraud Burkhardt von der evangelischen Kirchengemeinde berichteten in der Bürgerversammlung abwechselnd über diverse Punkte aus der letzten Bürgerversammlung und über weitere Neuigkeiten aus dem Stadtteil.So wurden den Anwohnern der Bethlehemer Straße nochmals das Abfallsystem erklärt. Diese Straße war die vermüllteste im ganzen Viertel. Die Anlegung von weiteren kostenpflichtigen Parkplätzen in der Zwerenbergstraße wird wegen geringem Interesse nicht weiter verfolgt. Eine Feuerwehrdurchfahrt mit dem größten Einsatzfahrzeug wegen problembehafteten Parkens ergab erfreulicherweise keine besonderen Beanstandungen. Mehr über die Bürgerversammlung in der RZ vom. November.