Schwäbisch Gmünd | Freitag, 03. November 2017 Freitag, 03. November 2017

Reportage: 30 Jahre INF-​Friedensvertrag

Foto: rz-​archiv

Vor 30 Jahren führte die Unterzeichnung des INF-​Vertrages (Intermediate Range Nuclear Forces) zur Beendigung des Kalten Krieges. Am 8 . Dezember 1987 unterzeichneten der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow und US-​Präsident Ronald Reagan in Washington den Vertrag, der den völligen Verzicht beider Mächte auf landgestützte Mittelstreckenraketen ( 500 bis 5500 km Reichweite) sowie die Vernichtung der bestehenden Trägersysteme besiegelte.

Mit dem Abzug der Raketen ging der jahrelange Kampf gegen die Stationierung derPershing II-​Raketen auf der Mutlanger Heide zu Ende.Heute,Jahre nach Vertragsunterzeichnung, sind in Mutlangen zwar keine Raketen mehr stationiert, die Proteste sind längst vorbei und in der Gemeinde sind Ruhe und Frieden eingekehrt. Aber die Urgesteine der Mutlanger Friedensbewegung, Lotte Rodi, Wolfgang Schlupp-​Hauck und Volker Nick stehen nach wie vor engagiert für Abrüstung und Frieden. In der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung blicken wir zurück. In der Friedenshütte in Mutlangen freut man sich, dass am. Dezember die Organisation ICAN den Friedensnobelpreis verliehen bekommt. Die Mutlanger Bewegung ist ein Teil davon.