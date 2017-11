Schwäbisch Gmünd | Montag, 06. November 2017 Montag, 06. November 2017

Beschlussvorschlag zum Pfarrplan 2023

In den Kirchengemeinden des evangelischen Kirchenbezirkes Schwäbisch Gmünd wird es bis 2024 drastische Veränderungen geben. Den neuen Pfarrplan der evangelischen Landeskirche und was der Pfarrplanausschuss dazu vorschlägt, erläuterte Dekanin Ursula Richter.

Der Pfarrplanausschuss wurde von der Bezirkssynode eingesetzt, um einen Beschlussvorschlag auszuarbeiten. „Wir haben von Beginn an alle Überlegungen transparent an alle Beteiligten kommuniziert“, betont die Dekanin. Der Vorschlag wurde am Sonntag in den Kirchengemeinden bekannt gegeben. Was der Vorschlag in Detail enthält und für die Kirchengemeinden bedeutet, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.