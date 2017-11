Ostalb | Montag, 06. November 2017 Montag, 06. November 2017

Mögglingen umgibt sich mit Kunst

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Rehberger, rw

Kunst am Bau ist das eine, das andere Bauen als Kunst. Mögglingen erhält beides. Mit dem Kunstprojekt für die Lautertalbrücke und dem Stationen-​Entwurf für die Remstalgartenschau befasste sich der Mögglinger Gemeinderat in einer Sondersitzung.

Arno Brandlhubers „Freiheit von Mögglingen“ war als Modell seit der Präsentation aller „Stationen“ in der Schorndorfer Ausstellung am. Mai bekannt, von Tobias Rehberger wusste man seit Monaten, dass er ein Kunstprojekt für die Lautertalbrücke, die größte aller Brücken der neuen Mögglinger Umgehung, plant. Zu Gesicht bekam man den Entwurf allerdings erst jetzt. Er fand einhellige Zustimmung. Schwerer taten sich die Räte mit Arno Brandlhubers Vorschlag, aber auch ihm wurde mehrheitlich zugestimmt. Mehr in der RZ vom. November.