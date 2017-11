Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 07. November 2017 Dienstag, 07. November 2017

Himmelsgarten: Vorfreude auf den Schlittenhügel

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs

Flott voran kommen im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau die Arbeiten für den zukünftigen Schlittenhügel.

Acht Meter hoch wurde aufgeschüttet. Jetzt wird modelliert und planiert. Auch das betonierte Güllebecken, das während der Landesgartenschau als Wasserspiel diente, wird abgerissen. Wenn alles perfekt läuft, könnte schon in diesem Winter der Rodelspaß im Himmelsgarten beginnen. Mehr Infos dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.