Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 09. November 2017

Losverkauf für Rathaus-​Adventskalender beginnt

Es weihnachtet – nicht nur in den Regalen der Geschäfte, wo allein der Anblick von Schokonikoläusen und Lebkuchen den Geschmack des Christfestes auf die Zunge zaubern, nicht nur vor dem Rathaus, wo der riesige Weihnachtsbaum auf die kommende Adventszeit hinweist — nein, jetzt beginnt die Vorweihnachtszeit in der ganzen Stadt: Der Handels– und Gewerbeverein beginnt am Samstag mit dem Verkauf der Weihnachtslose für den großen Adventskalender am Rathaus.

1800

2000

32

Waren es im vergangenen Jahr nochLose, die in den Geschäften von HGV-​Mitgliedern verkauft wurden, so strebe man dieses Jahran. Simone Kraus vom HGV bestätigte diese Zahl.Geschäfte beteiligen sich an der Verkaufsaktion. Was dieses Jahr als schmückende Beigabe zu jeden Los gefertigt wurde lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.