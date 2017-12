Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. Dezember 2017 Freitag, 01. Dezember 2017

Unger Mode & Wäsche in Gmünd schließt

Der Räumungsverkauf hat für Stammkunden bereits begonnen, das Ende des traditionsreichen Fachgeschäfts „Mode Unger“ naht. Und damit endet im Januar 2018 eine 147 -​jährige Firmengeschichte im Herzen von Schwäbisch Gmünd.

Marita Miller hat sich diesen Entschluss lange überlegt, kam am Ende aber zu dem Ergebnis: Jetzt ist Schluss, die Familie hat ab sofort den Vorrang. Dabei stand sie nun seitJahren fast tagtäglich in diesem beliebten Modegeschäft, hat es mit Herzblut, Liebe und Leidenschaft geführt und würde — im Nachhinein betrachte — alles noch einmal genau so machen. Das Gespür für Mode wurde ihr nämlich in die Wiege gelegt. Das Geschäft ist schon seitJahren in Familienhand, „und die ganze Zeit von einer Frau geführt!“, wie sie stolz anfügt. Allerdings, auch das vergisst Marita Miller nicht, ohne sehr gute Mitarbeiterinnen hätte das Unternehmen die lange Zeit auch nicht überlebt. Es gab sogar Zeiten, wo man eigene Lehrlinge ausgebildet hat.Dass das Geschäft im Buhlgässleeinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin bekommen wird, schließt Marita Miller aus. Sie will aber weiterhin auch ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn haben und verspricht, dass das Haus stilgerecht erhalten bleibt und kein Schnellimbiss oder etwas ähnliches dort aufmachen wird.