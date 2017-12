Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. Dezember 2017 Montag, 11. Dezember 2017

Prämierung der schönsten Stände auf dem Weihnachtsmarkt

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Die zwölf schönsten Stände auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt wurden am Montag prämiert, ein Kunsthanwerker für sein 25 . Marktjahr ebendort ausgezeichnet, die Aktion Familie erhielt eine Spende und zwei langjährige Standbetreiber wurden verabschiedet.

Ein großes Programm hatte Robert Frank, seines Zeichens Organisator des Gmünder Weihnachtsmarkts am Montagvormittag auf der Bühne vor dem Rathaus zu bewältigen. Zwölf der rundMarktbeschicker, die allesamt dafür sorgen, dass der Weihnachtsmarkt zu den schönsten in der Region zählt, wurde für ihre besondere Schönheit ausgezeichnet. Der Jury sei es zwar nicht ganz leicht gefallen, sagte Robert Frank, eine Entscheidung zu fällen. Aber schließlich seien die zwölf doch am Meisten herausgestochen. Eine Platzierung gab es nicht. Alle wurde gleichrangig ausgezeichnet und erhielten ihre Urkunden von Robert Frank. Wer im Einzelnen prämiert und geehrt wurde, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.