Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. Dezember 2017

Adventsserie: Die Bunker auf der Mutanger Heide

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

30 Jahre nach dem INF-​Vertrag. Mal wieder Zeit, nach den Bunkern auf der Mutlanger Heide zu schauen, diesen in den Boden betonierten Zeugen des Kalten Krieges. Und einen Blick hineinzuwerfen.

So oft sind diese beiden Bauwerke ja nicht geöffnet, und meistens geht man auf Spaziergängen nicht einmal hin. Als was sie heute dienen, weiß man doch: Lager des Mutlanger Bauhofs.Gut sehen kann man die beiden abgeschrägten Erdhügel sowieso schon von der letzten Station des Mutlanger Geschichtspfades aus, den es auch schon zehn Jahre lang gibt, eingeweiht zum. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags über die Verschrottung der Mittelstreckenraketen durch US-​Präsident Ronald Reagan und den sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow am. Dezember. Mehr in der RZ vom. Dezember.