Schwäbisch Gmünd | Montag, 18. Dezember 2017 Montag, 18. Dezember 2017

80 Millionen Euro für mehr Wohnraum

Galerie (2 Bilder)

Im Rahmen der Vorstellung der Gmünder Wohnraumoffensive betonte OB Richard Arnold die wichtige Rolle der Vereinigten Wohnungsbaugesellschaft. Wie und wo die VGW Wohnraum schafft und schaffen will, erklärt Geschäftsführer Celestino Piazza.

Es scheint wie ein Tanz auf dem Vulkan, was Celestino Piazza mit der VGW vollziehen muss, bezieht man alle ein, denen er es recht machen soll. Da sind die Wohnungssuchenden, die Anwohner künftiger VGW-​Wohnhäuser, die Anforderungen der Hartz IV-​Vorschriften, die Bebauungsplanung und nicht zuletzt die Stadtverwaltung und die Ortschaftsräte. Für die kommenden fünf bis sechs Jahre plant die VGWneue Wohnungen in Neubauten mit einem Gesamtvolumen von rundMillionen Euro. Einzelheiten erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.