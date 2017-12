Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. Dezember 2017 Montag, 25. Dezember 2017

Weihnachtsmusical im Schönblick an Heilig Abend

Fotos: gn

„Es war irgendwo im Osten, in der Richtung, wo morgens die Sonne aufgeht… .“ waren die ersten Worte, die den Startschuss gaben für das Kindermusical „Wir folgen dem Stern“ von Peter Menger, das im Rahmen des Gottesdienstes der Evangelischen Gemeinde Schönblick am Heilig Abend aufgeführt wurde.

Unter der musikalischen Leitung von Rosely Maia von der dortigen Musikschule und der Organisation von Jens Thomas und Johannes Börnert hatten rundKinder im Alter vonbisJahren eine lange Probezeit mit viel Spaß und Freude hinter sich, um die Weihnachtsgeschichte nun vor einem großen Publikum zu präsentieren. Die Sterndeuter Omar , Khalil und Ali überlegen, ob sie dem Stern, den sie gesehen haben, folgen sollen? Was das kosten wird! Und dann auch noch durchs Römergebiet! Der Chor fordert dazu auf, Grenzen zu überwinden, denn „Wenn wir Grenzen überwinden, alles wagen und riskier’n, hilft uns Gott den Weg zu finden und den Mut nicht zu verlier’n“. Das überzeugt auch Khalil, der bei dieser Gelegenheit ein tiefer gelegtes Kamel mit mehr PS und Sitzheizung kaufen will. Unterwegs gibt’s Probleme. Was das für Probleme waren und wie die spannende Geschichte weiterging, steht in der Mittwoch-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.