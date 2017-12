Ostalb | Mittwoch, 27. Dezember 2017 Mittwoch, 27. Dezember 2017

Krippenfeier in der katholsichen Kirche Maria Himmelfahrt

Fotos: en

Eine Krippenfeier und die musikalische Gestaltung der Gottesdienste prägte das Weihnachtsfest in der Dorfkirche im Heubacher Stadtteil Lautern.

Bis auf den letzten Stehplatz war die Krippenfeier in der Mariä-​Himmelfahrtskirche in Lautern an Heiligabend besucht. Die Ministranten spielten traditionell das Krippenspiel: Dabei warteten drei Enkel ungeduldig bei der Oma auf die Bescherung. Die Oma nahm die Enkel mit auf den Dachboden und durch das Schlagen mit einem Stock auf den Boden, finden sich die drei Kinder wieder in der Weihnachtsgeschichte in Bethlehem. Eine Fanfare erklingt und die Volkszählung durch Kaiser Augustus wird angeordnet. Josef und Maria müssen nach Bethlehem. Mehr zur Krippenfeier in Lautern lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.