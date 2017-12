Blaulicht | Donnerstag, 28. Dezember 2017 Donnerstag, 28. Dezember 2017

Lkw gegen Pkw

Degenfeld: der 48 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges geriet am Donnerstagmorgen in der Ortsdurchfahrt von Degenfeld gegen 7 . 10 Uhr mit den Rädern gegen den Bordstein. Beim Gegenlenken kam er auf die linke Fahrspur, wo er einen Pkw Suzuki im Gegenverkehr beschädigte.

13

000

45

Zu den Schäden an den Unfallfahrzeugen in Höhe von etwaEuro kamen noch einige hundert Euro Schaden an einem Gartenzaun und einem Streugutkasten, die durch den Lkw ebenfalls beschädigt wurden. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die Ortsdurchfahrt für knappMinuten blockiert.